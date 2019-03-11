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Украинцы могут выбрать пророссийского президента: эксперт объяснил парадокс

понедельник, 11 марта 2019, 12:28

Во втором туре выборов президента Украины может победить кандидат с пророссийскими взглядами.

Об этом "Апострофу" рассказал генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

"На выборах 21 апреля может победить кандидат с пророссийскими взглядами. То есть я очень осторожен в употреблении слова "пророссийский". Я считаю, что "пророссийскость" можно рассматривать в соответствии с определенными категориями, скажем, когда публичные заявления или программные тезисы во многом совпадают или напоминают, или дублируют положения российских политиков", - заявил эксперт.

По его словам, одни из ключевых маркеров является вопрос войны на востоке Украины.

"Пока мы видим дискуссию в форме общих слов и общих лозунгов. Но я считаю, шансы на то, что частично пророссийский кандидат победит на выборах - вполне реальны. Это вопрос энергоносителей, это вопрос войны, это вопрос языка, это ряд других вопросов", - пояснил он.

Кошел подчеркнул, что сегодня под категорию пророссийской политической силы подпадает Оппозиционный блок в прежнем формате.

"По крайней мере, я делаю эти выводы с учетом голосования по вопросам армии, евроатлантической интеграции, языковой политики, культурной политики и т. п. Но у победителя выборов, вполне вероятно, может быть пакет вопросов, который будет совпадать с пророссийскими тезисами", - добавил эксперт.

"Сейчас даже в пятерке лидеров списка мы видим размытые формулировки: извините, пожалуйста, мы встретимся с Путиным, мы пойдем на один компромисс, он - на другой, и встретимся посередине. Это примитивная дискуссия. Мы должны получить ответ на вопрос: какая может быть цена компромиссам, где красная линия, которую не должен перейти политик, в случае избрания его президентом, какая линия его политической силы? Это очень важно!" - заявил глава КИУ.

Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа" На выборах в Украине можно незаметно купить даже миллион голосов - гендиректор КИУ.

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