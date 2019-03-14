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Уничтожить все: в Украине нашли выход из замкнутого цикла политиков-кучмистов

четверг, 14 марта 2019, 06:32

В Украине должна быть полностью уничтожена действующая политическая система, созданная еще во времена президента Леонида Кучмы.

Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил лидер "Нацкорпуса", народный депутат Андрей Билецкий.

"Нам нужно реальное уничтожение этой системы, которая зародилась еще при Кучме и существует сейчас, создание нового украинского государства, создание новой украинской экономики, поднятие в реальности украинской нации", - сказал Билецкий.

При этом он убежден, что у Украины для того есть экономические и внешнеполитические возможности. Помимо этого украинские спецслужбы вполне способны ослабить внутреннего врага.

"Даже Россия побоялась нападать на Украину до того момента, пока не было максимальной внутренней слабости и хаоса. Только в это время она забрала Крым", - подчеркнул он.

Он отметил, что используя имеющиеся возможности Украина должна развиться в полноценную страну и уничтожить силу России, вызвав там "анархию, возможно, гражданскую войну, возможно, войну на Кавказе, возможно, социальный кризис".

После этого, по мнению Билецкого, Украина сможет провести "молниеносную наступательную операцию, которая по численности потерь будет в десять раз ниже, чем это ежегодное стояния на линии".

Подробнее читайте в материале "Апострофа": Мы должны уничтожить силу России изнутри и провести молниеносную военную операцию - Андрей Билецкий.

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