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Садовой резко высказался о "людях в военной форме" на заседаниях горсоветов

пятница, 15 марта 2019, 21:45

Непонятные лица в военной форме во Львове не будут помыкать депутатами.

Об этом львовский городской председатель Андрей Садовый заявил на форуме местного самоуправления во Львове.

"Очень часто в городах на сессиях городского совета присутствуют непонятные лица в военной форме, которые начинают диктовать условия и помыкать депутатами о том, как они должны голосовать. Это вообще за пределами здравого смысла ", - считает Садовый.

Он добавил, что очень часто такие сценарии выгодны тем или иным политическим силам.

"А с чем остаются города? Кто должен защищать местное самоуправление? Ну хорошо, во Львове немножко тверже ситуация, поскольку мы в принципе не допускаем, чтобы такие люди заходили в зал, а если они где-то прорываются, то мы останавливаем сессию ", - сказал Садовый.

Он также отметил: "Но я смотрю, во многих городах проводят сессии, люди в форме стоят между рядами. Для меня это - за пределами здравого смысла. Вы думаете, кто-то в стране за это наказан? Никто. Почему? Потому что кому-то это выгодно ".

Садовый также традиционно заявил, что хотел бы управлять еще и полицией.

"Я бы однозначно передал городам в подчинение функцию общественной безопасности. Полиция по вопросам безопасности должна быть подчинена местной общине. Да, это можно делать при одном условии: если мы будем иметь честное руководство в Министерстве внутренних дел ", - подчеркнул мэр Львова. на Форуме местного самоуправления во Львове.

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