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ЕС и США жестко высказались о путинском фарсе в Крыму

воскресенье, 17 марта 2019, 13:14

Спустя пять лет после аннексии Крыма и Севастополя Россией Европейский союз остается твердым в своей приверженности суверенитету и территориальной целостности Украины.

Об этом говорится в декларации верховной представительницы ЕС Федерики Могерини от имени всего блока о ситуации в Крыму и Севастополе, передает "Европейская правда".

В декларации Европейский союз вновь заявляет, что он не признает и продолжает осуждать незаконную аннексию, которая является нарушением международного права.

"Аннексия остается прямым вызовом международной безопасности, что имеет серьезные последствия для международного правопорядка, который защищает территориальную целостность, единство и суверенитет всех государств", - говорится в заявлении.

Отмечается, что Европейский союз, как и раньше, остается приверженным полной реализации своей политики непризнания аннексии украинского полуострова, в том числе с помощью санкций. ЕС вновь призывает государства-члены ООН рассмотреть аналогичные меры относительно непризнания в соответствии с резолюцией 68/262 Генеральной Ассамблеи ООН.

Также Брюссель осуждает нападение России на украинские суда у Керченского пролива.

"Необоснованное применение силы Россией против Украины 25 ноября 2018 года является напоминанием о негативных последствиях незаконной аннексии Крымского полуострова для региональной стабильности", - отмечается в заявлении.

ЕС повторяет свой призыв к России немедленно освободить незаконно захваченных украинских членов экипажа, судна и оборудования. Осуждает строительство Керченского моста без согласия Украины и называет его еще одним нарушением суверенитета и территориальной целостности Украины.

В Брюсселе ожидают, что Россия обеспечит беспрепятственный и свободный проход всех судов через Керченский пролив в Азовское море и из него в соответствии с международным правом.

Также ЕС не признает и не будет признавать проведение Российской Федерацией выборов на Крымском полуострове, осуждает усиленную милитаризацию полуострова и заявляет, что она продолжает негативно влиять на ситуацию с безопасностью в Черноморском регионе.

В ЕС подчеркнули ухудшение ситуации с правами человека на полуострове после аннексии, в частности, нарушение прав крымских татар, осуждает закрытие крымскотатарских СМИ и запрет деятельности Меджлиса.

"ЕС ожидает от России отмены этих решений и прекращения давления на крымскотатарское сообщество. Крымским татарам, украинцам и всем этническим и религиозным общинам на полуострове должна быть обеспечена возможность сохранять и развивать свою культуру, традиции культурного наследия, образование и самобытность", - отметили в Евросоюзе.

ЕС повторяет свой призыв к немедленному освобождению Олега Сенцова, Эдема Бекирова, Александра Кольченко, Николая Семены, Владимира Балуха, Эмира-Усэйна Куку и всех незаконно задержанных в Крыму и осужденных с нарушением международного права.

В то же время в Государственном департаменте США проведенный Россией 5 лет назад, в марте 2014-го, "крымский референдум" назвали "фарсом под дулами пистолетов".

"Российский так называемый "референдум" под дулами пистолетов в Крыму пять лет назад был фарсом, по праву осужденным международным сообществом. Крым - это Украина", - написал заместитель представителя Госдепа Роберт Палладино в Twitter.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Украине заговорили о большой войне НАТО за Крым.

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