Тимошенко анонсировала масштабные переговоры по Донбассу

Сильная армия, участие в системе коллективной безопасности мира, новый формат переговоров "Будапешт плюс" и создание международного фонда возрождения и развития Донбасса - являются первоочередными шагами стратегии мира и безопасности.

Об этом заявила кандидат в президенты Юлия Тимошенко.

Как отметила во время митинга в Житомире лидер "Батькивщины", Минский формат переговоров не оправдал себя. Именно поэтому, по ее словам, после выборов новая власть добьется "реального переговорного процесса на самом высоком международном уровне".

В частности, речь идет о применении Будапештского меморандума, который Украина подписала в 1994 году и который предусматривал отказ Украины от третьего по мощности ядерного потенциала мира в обмен на гарантии неприкосновенности наших границ со стороны ключевых стран мира (США, Великобритания, РФ, к которым впоследствии присоединились Франция и Китай).

"Первый шаг - Будапештский меморандум на стол, страны-гаранты на уровне президентов - за стол. Если мы отказываемся от ядерного оружия, никто не имеет права пересечь наших границ, пойти войной против нас, претендовать на наши территории. Эти гарантии - часть международного права, которая не может быть не выполнена", - убеждена Тимошенко.

Она возмутилась тем, что когда только началась война, руководство государства не вынесло на самый высокий уровень вопросы выполнения этих гарантий.

"За спиной украинцев был собран непонятный формат с участием террористов, а наши гарантии были проигнорированы полностью", - убеждена политик.

Тимошенко обратила внимание на то, что ее команда уже начала переговоры о возвращении к Будапештскому формату после выборов. Обсуждается также создание международного фонда восстановления и развития Донбасса.

"Мы выясняем с ключевыми странами-гарантами возможность создания такого фонда и страны-гаранты идут на то, чтобы он был создан. Фонд позволит поднять и Донбасс, и часть Украины. Я знаю, что так будет, потому что общаюсь с лидерами направления. Мир у нас будет обязательно", - заверила она.

Тимошенко также в очередной раз подчеркнула, что Донбасс будет возвращен в короткие сроки, а для Крыма потребуется определенное время.

"Когда люди, которые живут в Крыму, увидят, что Украина может успешно и счастливо жить, крымская стена упадет. И Крым будет возвращен. Но для этого нужно время. Работа продолжается", - подытожила она.