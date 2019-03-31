Яценюк жестко высказался за дебаты накануне второго тура выборов

Тот, кто откажется от участия в дебатах накануне второго тура выборов президента, фактически будет обречен на поражение.

Об этом заявил лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

"Публичность - это часть политики. Это как бой на ринге - кто сильнее. И тот, кто не пойдет на дебаты, уже проиграл", - сказал он в эфире ТРК "Украина".

Он отметил, что политику, который отказывается идти на дебаты, или ничего сказать, или он испугался.

"Или если тебе нечего сказать и ты боишься - значит, ты слаб", - подчеркнул Яценюк.

Он убежден, что "это не только вопрос законодательного обеспечения".

"Конечно, можно внести в закон норму, которая бы требовала от кандидатов в президенты дебаты. Но политика в этом случае не нужен закон. Выйди к людям и скажи, убеди их, что ты сильнее, чем твой оппонент. Поэтому считаю, что дебаты должны быть обязательно. И я надеюсь, что два финалиста пойдут даже не на одни, а на двое дебатов", - сказал он.

Дебаты, по словам Яценюка, должны касаться, в частности, внешней политики, национальной безопасности и обороны, государственного управления, - "за что каждый выступает и как он это собирается делать".