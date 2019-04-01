За это сажают: Яценюк предупредил о последствиях за фальсификаций на выборах

От легитимности выборы в Украине будет зависеть легитимность государства, а также репутация страны.

Об этом в эфире ТРК "Украина" заявил лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

"Ночь выборов - это ночь подсчета голосов. Любые попытки фальсификации не дадут никаких голосов - они могут только подорвать репутацию украинского государства", - сказал политик.

Он напомнил, что 1 апреля ожидаются заявления международных наблюдателей - Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, делегации США и других международных партнеров.

"Заявление должно сказать следующее: Украина - это демократическая страна. А если она демократическая страна, то она имеет шанс на вступление в Европейский Союз и НАТО. Это маркер", - подчеркнул он.

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что надо отдать должное действующей украинской власти: персонально президенту Петру Порошенко, министру внутренних дел Арсену Авакову, председателю СБУ, Генеральной прокуратуре, Министерству юстиции, Центральной избирательной комиссии, общественным организациям за то, что они "сделали очень много для того, чтобы этот тест на демократию и на право свободного выбора был пройден".

"Он еще пока не пройден до конца, ведь нам надо дождаться публичного объявления результатов и прожить это правильно, честно и достойно - в президентской гонке должно быть достоинство, уровень. Сейчас эта ночь должна пройти по самым высоким стандартам демократии и закона", - подчеркнул Яценюк.

Политик напомнил, что в 2012 году Объединенная оппозиция, одним из лидеров которой он был, стала на выборах оппозиционной партией номер один, а в 2014 году партия "Народный фронт" победила на парламентских выборах.

"Но у нас же есть конкуренты. И если даже кто-то пытается жульничать, именно благодаря конкуренции вероятность почти нулевая", - подчеркнул политик.

Попытки фальсифицировать выборы, отметил политик, - это уголовное преступление.

"За это сажают в тюрьму. Надо честно подсчитать - для того, чтобы Центральная избирательная комиссия объявила результаты, и мы увидим, экзит-пол полностью соответствовал результатам ЦИК", - резюмировал он.