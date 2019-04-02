​В Польше рассказали, как Запад и Россия отреагируют на победу Зеленского во втором туре

Лидирующий на президентских выборах в Украине Владимир Зеленский – это проблема для Запада и неплохой вариант для России.

Такое мнение высказал "Апострофу" польский журналист и писатель Веслав Романовский.

"Если украинцы выберут на выборах Зеленского, это будет прежде всего их проблема, для Польши и ЕС также, однако это будет выбор украинцев. Думаю, Европа привыкла к таким ситуациям, к политике пророссийских популистов.

Я читал российскую прессу и слышал заявление пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Для России сложилась очень хорошая ситуация с противостоянием Зеленского против Порошенко. И они ею пользуются: в заявлении Пескова есть прямая поддержка Зеленского. Стратегия Зеленского очень похожа на политику России на украинском фронте. По моему мнению, эти слова Пескова не снизят поддержку Зеленского на востоке Украины", - убежден эксперт.

По его словам, Порошенко выбрал неверную предвыборную стратегию, поэтому уступил Зеленскому.

"Зеленский получил очень серьезную поддержку. И надо думать, почему так произошло: это результат только медийной кампании или реальной политической жизни в Украине. Отсутствие реформ и борьбы с коррупцией очень опасны для Украины. По моему мнению, в предвыборной стратегии Порошенко было очень мало диалога с молодежью 19-28 лет, его экономическая программа очень слабая. Только очень узкий лозунг: "Армия! Язык! Вера!". Консервативной националистической политики мало для Украины", - подытожил Романовский.

Детально читайте в материале "Апострофа": Хорошая ситуация для России: что думают в Польше о выборах в Украине.