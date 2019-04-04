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Даю 24 часа: жительница Краматорска озадачила Зеленского каверзным вопросом, видео

четверг, 04 апреля 2019, 22:59

Девушка из Краматорска Элионора Востокова задала вопрос кандидату в президенты Владимиру Зеленскому, дав время для ответа 24 часа.

Видео пользователь сети опубликовала на своей странице в Facebook.

Элионора из Краматорска Донецкой области поинтересовалась у Зеленского, считает ли он Россию страной-агрессором. Девушка также объяснила, что ее город был оккупирован в 2014 году, а боевики зимой 2015 года обстреляли его из 300-миллиметровых ракет "Смерч". Также она напомнила слова Зеленского, сказав: "как вы вежливо выразились отодвинули границу".

В конце записи Элионора попросила кандидата в президенты уважать своих избирателей и ответить им на этот вопрос. Девушка дала для ответа 24 часа.

Многие пользователи поддержали инициативу жительницы Краматорска и похвалили ее за смелость.

Многие пользователи поддержали инициативу жительницы Краматорска и похвалили ее за смелость.

Как сообщал "Апостроф", кандидат в президенты Владимир Зеленский готов принять участие в дебатах с Петром Порошенко. Однако он выдвинул ему ряд условий и дал время на раздумья 24 часа.

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