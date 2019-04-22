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Жена Зеленского сделала неожиданное заявление о роли первой леди

понедельник, 22 апреля 2019, 17:16
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Потенциальная первая леди Украины Елена Зеленская заявила, что собирается остаться вне информационного поля.

Об этом она рассказала в интервью BBC.

"Я о том, какой будет первая леди очень серьезно еще не думала. Но если это возможно, я бы хотела заниматься тем, чем я занималась. С другой стороны, мне говорят: есть же первые леди, которые создают фонды и занимаются благотворительностью. Я очень серьезно к этому отношусь, ведь это огромная ответственность. Я понимаю, что такое лицо, как первая леди, может привлечь внимание к проблемам тех, кто действительно может помочь. То есть это лицо, которое может гарантировать результат", - рассказала она.

Зеленская добавила, что она с мужем основательно этот вопрос еще не обсуждала, но он ей сказал: "ты можешь нигде не полностью выйти из информационного поля и отсутствовать в нем" и она ответила, что хотела бы отсутствовать.

Как сообщал "Апостроф", в Украине завершилось голосование во втором туре за президента Украины. Центризбирком принимает результаты из избирательных участков.

Отметим, что согласно данным экзит-полов, на выборах побеждает Владимир Зеленский. За него, по данным экзит-полов, проголосовали 73,0% избирателей. За Петра Порошенко проголосовали 25,5%. Еще 1,5% украинцев испортили свои бюллетени.

Детально о секретах семейной жизни Зеленских читайте в материале "Апострофа": Не побоялся, что его назовут выскочкой, - Елена Зеленская о предвыборной кампании своего мужа.

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