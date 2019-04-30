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Жена Зеленского рассказала, как он будет вести переговоры с Путиным

вторник, 30 апреля 2019, 19:39
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Жена новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского Елена заявила, что ее муж не готов идти на уступки лидеру Российской Федерации Владимиру Путину.

Об этом сообщает издание The Daily Beast, ссылаясь на слова Елены Зеленской.

По ее словам, Владимир Зеленский готов вести переговоры с РФ, в частности, с Владимиром Путиным, в присутствии международных лидеров.

"Невозможно начать с нуля. Я не думаю, что в ближайшее время будут прямые двусторонние переговоры. Владимир не готов идти на уступки перед агрессором, но он готов вести переговоры с Россией в присутствии международных лидеров", - сказала Зеленская.

Как сообщал "Апостроф", в США поддерживают возможные будущие переговоры победителя выборов 2019 в Украине Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным.

Напомним, по словам российского оппозиционера Константина Борового, Владимир Зеленский, который победил на выборах президента Украины, будет испытывать давление со стороны РФ.

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