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Сперва Донбасс, потом Крым: Кравчук дал Зеленскому совет по умиротворению России

воскресенье, 05 мая 2019, 16:38
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Первый президент Украины Леонид Кравчук высказал свое мнение, как победителю президентских выборов в Украине Владимиру Зеленскому решить вопросы по возвращению оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма.

"Я буду говорить независимо от важности того или иного пути. Первое - нужно вступить в непосредственный диалог с Россией, которая фактически ведет агрессивную войну против Украины, и начать диалог двух стран, которые должны предложить возможные шаги к установлению мира в Украине. Пока диалога нет, говорить об окончании войны и установлении мира очень трудно, потому что война идет в Украине и агрессию осуществляет Россия. Пока она не остановится, говорить о том, что кто-то ее может остановить, кроме договоренности с Украиной, очень тяжело. Никто не сделает этого вместо Украины. Это первое", - объясняет он.

По его словам, второй путь заключается в том, что нужно максимально использовать Будапештские соглашения, согласно которым был принят итоговый документ, в частности декларация о том, что страны-подписанты берут на себя обязательства, ответственность по обеспечению территориальной целостности, неприкосновенности границ Украины.

"Документ подписали США, Великобритания, Россия, а затем присоединились еще Франция и Китай. Конечно, этот формат можно расширить, скажем, включив Германию, которая является одной из ведущих стран Европы, и не только. Можно подумать о странах Большой семерки, которые сегодня вершат политику в мире. Таким образом, обсудив этот вопрос с Россией и привлекая мировых лидеров к этой проблеме, можно говорить об установлении мира на Донбассе", - уверен политик.

Кравчук также отметил, что вопрос по Донбассу и Крыму нужно решать отдельно друг от друга.

"Это вопрос очень сложный. Я хочу подчеркнуть, что его надо разделить - Донбасс и Крым. Нельзя этот вопрос решать одновременно, потому что Крым уже фактически аннексирован Россией и введен в систему российского федеративного государства. Поэтому это вопрос непростой, его надо решать немного по-другому, потому что на Донбассе война, а Крым аннексирован. Но оставить Крым вне Украины или отказаться или даже намекнуть на это - невозможно. Украина никогда не согласится, что Крым является не украинским. Он украинский. Я верю в то, что наступит время, и так оно будет", - добавил он.

Подробнее о том, как прекратить войну и вернуть Крым, читайте в материале "Апострофа": У Зеленского есть два пути для возвращения мира на Донбасс - Леонид Кравчук.

Новости

5 мая

16:38
Сперва Донбасс, потом Крым: Кравчук дал Зеленскому совет по умиротворению России
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