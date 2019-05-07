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Стало известно о деле, заведенном НАБУ против спикера Рады

вторник, 07 мая 2019, 11:17
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Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло дело в отношении председателя Верховной Рады Андрея Парубия по подозрению в нецелевом использовании бюджетных средств.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"10 апреля 2019 года уполномоченным лицом НАБУ во исполнение постановления следственного судьи Соломенского районного суда Киева от 2 апреля 2019 года внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований о признаках преступления, предусмотренных ч. 1 ст. 364 и ч. 1 ст. 210 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Так, досудебное расследование ведется относительно умышленного злоупотребления властью или служебным положением с целью получения любой неправомерной выгоды вопреки интересам службы, а также нецелевого использования бюджетных средств, осуществления расходов бюджета или предоставления кредитов из бюджета без установленных бюджетных назначений или с их превышением.

Как сказано в постановлении суда от 2 апреля, обнародованном в Едином государственном реестре судебных решений, Соломенский райсуд Киева обязал НАБУ внести в ЕРДР сведения по факту возможного нецелевого использования Парубием бюджетных средств.

Как сообщал "Апостроф", новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к председателю Верховной Рады Андрея Парубию с просьбой провести его инаугурацию 19 мая.

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