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Главный раввин Украины рассказал о достижениях Порошенко и преимуществе Зеленского

среда, 08 мая 2019, 16:30
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Главный раввин Киева и Украины и члена исполнительного комитета Всемирного еврейского конгресса Яков дов Блайх заявил, что в наше время очень сложно руководить страной.

Об этом сообщает издание Realist.

Так, он ответил на вопрос журналистов, что бы пожелал новоизбранному главе государства Владимиру Зеленскому.

"Мудрости. Ему нужно очень много помощи от Всевышнего. Для человеческого ума и человеческой силы очень тяжело править страной в нынешнее непростое время. Хотя я очень хочу похвалить Петра Порошенко за ту работу, которую он сделал по восстановлению страны в такой сложный и невозможный период, когда страна была за гранью. Национальный банк был в плачевном состоянии, в казначействе уже не было денег, экономики не было, армии не было. Порошенко смог это все восстановить. У него была неплохая команда, которая многое восстановила. И хотя экономическая ситуация может быть лучше, я думаю что за эти 5 лет Порошенко очень многое сделал", - рассказал раввин.

Также Яков дов Блайх отметил, что в чем-то Зеленскому будет проще, так как он идет за Порошенко, который многое сделал.

"С другой стороны, ему будет очень сложно. Ожидания от Владимира Зеленского очень высокие и невероятные, чтобы он мог удовлетворить всех. Ему придется очень много работать и получать хорошие советы от профессионалов. Все говорят, что он не опытный. Но это может быть как недостатком, так и большим преимуществом. Я надеюсь, что Бог даст ему силы и ум вести страну по пути развития", - заявил раввин Украины.

Как сообщал "Апостроф", украинский олигарх Игорь Коломойский высказал свое мнение о проблемах Украины.

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