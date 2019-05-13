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Блокада Керченского пролива: опубликована свежая инфографика

понедельник, 13 мая 2019, 23:39
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Искусственная задержка судов в Керченском проливе, созданная агрессией России в Азовском море, по сравнению с мартом, выросла больше, чем вполовину.

Об этом сообщил на своей странице Facebook глава наблюдательного совета Майдана иностранных дел Андрей Клименко со ссылкой на данные Мониторинговой группы "Майдана иностранных дел", "Института Черноморских стратегических исследований" и редакции BlackSeaNews.

В частности, по данным мониторинга, непосредственно в море задержаний и остановок судов нет с октября 2018 года. В тоже время, на входе в Азовское море, по состоянию на 1 мая 2019 года, сильно увеличилась продолжительность задержки судов, следующих в направлении Мариуполя и Бердянска и обратно.

"В марте было в среднем 25,3 часа, в апреле увеличилось в 1,58 раза и составляет 40,1 часа, то есть рост на 58,5%", - утоняет Клименко.

При этом на выходе из Азовского моря наблюдается хоть и небольшое, но уменьшение продолжительности задержки судов (если в марте она в среднем составляла 33,7 часов, то уже в апреле - 24,4 часа).

Как сообщал "Апостроф", ранее Россия стянула к Азовскому морю огромную группировку войск.

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