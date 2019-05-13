RU   UA   EN  

понедельник, 13 мая
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.20
Меню
Политика

Выборы президента 2019

Новости

13 мая

11:32
"Ливерпуль" установил исторический антирекорд в чемпионате Англии
11:25
​Куда украинские олигархи летали на майские: появились данные
11:16
"Игра престолов 8": коротко и без спойлеров о том, какой будет финальная серия
11:14
В Днепре воры взорвали парикмахерскую ради банкомата: фото с места ЧП
11:08
​В Чернигове авто полиции попало в жесткое ДТП: фото
10:55
Один из лучших футболистов мира совершил мерзкий поступок на поле: опубликовано видео
10:43
Евровидение-2019: все, что нужно знать о первом полуфинале
10:39
​Скандал вокруг ПриватБанка: ГПУ взялась за дело против Порошенко
10:37
В Киеве неадекватный водитель Uber устроил двойное ДТП: фото
10:35
​В Киеве появится новая ледовая арена: озвучена стоимость проекта
10:26
Украинская теннисистка добилась большого прогресса в мировом рейтинге
10:20
В России сделали важное заявление по катастрофе "Сухого" в Москве
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Зеленского вызвали в суд из-за выборов

понедельник, 13 мая 2019, 10:09
переглянути новину українською

Сегодня, 13 мая, Оболонский районный суд Киева рассмотрит дело о нарушении ограничений по ведению предвыборной агитации, которую допустил новоизбранный президент Владимир Зеленский.

Соответствующее дело значится в списке дел суда, предназначенные к рассмотрению.

Рассмотрение дела назначено на 12:45. Его будет слушать председатель суда Владислав Девятко.

Напомним, что 21 апреля во время второго тура выборов кандидат в президенты Владимир Зеленский на избирательном участке показал на камеры бюллетень с отметкой напротив своего имени.

Отвечая на вопрос полицейского, зачем он показал свой бюллетень, кандидат сказал, что его об этом попросили журналисты.

"Я не сориентировался и показал так", - сказал Зеленский.

Полиция Киева квалифицировала действия кандидата в президенты Владимира Зеленского по ст. 212-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение ограничения по ведению предвыборной агитации). Санкция статьи предусматривает штраф от 30-ти до 50-ти минимумов доходов граждан.

Согласно ст.7 закона "О выборах президента Украины", голосование на выборах президента является тайным. Согласно закону, фотографирование, видеофиксация любым способом результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования, запрещаются и нарушение тайны голосования.

Я сообщал "Апостроф", в команде победителя президентских выборов в Украине Владимира Зеленского уверены, что готовы сотрудничать с действующей Верховной Радой, только в случае "принятия важных решений", в противном – ее лучше распустить.

Фотовзгляд

Все галереи
Акция памяти у Вечного огня в Киеве: эксклюзивные фото

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

​Конституция для народа или народ для Конституции?

Мы пока не доверяем друг другу: как в Украине выбирали руководство Антикорсуда

Инаугурация Зеленского: важные факты и опыт предшест­венников

Наступление России на Азовское побережье: как не пропустить момент

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: