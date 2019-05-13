Зеленского вызвали в суд из-за выборов

Сегодня, 13 мая, Оболонский районный суд Киева рассмотрит дело о нарушении ограничений по ведению предвыборной агитации, которую допустил новоизбранный президент Владимир Зеленский.

Соответствующее дело значится в списке дел суда, предназначенные к рассмотрению.

Рассмотрение дела назначено на 12:45. Его будет слушать председатель суда Владислав Девятко.

Напомним, что 21 апреля во время второго тура выборов кандидат в президенты Владимир Зеленский на избирательном участке показал на камеры бюллетень с отметкой напротив своего имени.

Отвечая на вопрос полицейского, зачем он показал свой бюллетень, кандидат сказал, что его об этом попросили журналисты.

"Я не сориентировался и показал так", - сказал Зеленский.

Полиция Киева квалифицировала действия кандидата в президенты Владимира Зеленского по ст. 212-10 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение ограничения по ведению предвыборной агитации). Санкция статьи предусматривает штраф от 30-ти до 50-ти минимумов доходов граждан.

Согласно ст.7 закона "О выборах президента Украины", голосование на выборах президента является тайным. Согласно закону, фотографирование, видеофиксация любым способом результатов волеизъявления избирателей в кабине для тайного голосования, а также демонстрация избирателем результатов волеизъявления в помещении для голосования, запрещаются и нарушение тайны голосования.

Я сообщал "Апостроф", в команде победителя президентских выборов в Украине Владимира Зеленского уверены, что готовы сотрудничать с действующей Верховной Радой, только в случае "принятия важных решений", в противном – ее лучше распустить.