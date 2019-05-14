Российский топ-чиновник засветился на оккупированном Донбассе: фото

Временно исполняющий обязанности главы республики Башкирия Радий Хабиров посетил оккупированную территорию Украины без согласования с украинскими властями и пограничными ведомствами.

Об этом сам российский чиновник рассказал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что ездил на оккупированную боевиками территорию с целью посетить мемориал башкирского национального героя Минигали Шаймуратова, погибшего на территории Луганской области Украины вместе со своей конной дивизией в 1943 году в ходе оборонительных маневров Красной армии от сил Третьего Рейха.

Российский чиновник отметил, что руководство РФ пока не присвоило Шаймуратову звезду героя СССР.

"Петровское, Луганская народная республика, место боев и гибели одного из самых легендарных и героических сынов нашего народа - Минигали Шаймуратова. Обстоятельства гибели до сих пор вызывают споры, место захоронения - тоже, звезду героя (несмотря на неоднократные обращения руководства республики) не присвоили… У меня получилось побывать на его могиле, где он лежит с более чем 200 воинами, своими соратниками", - сообщил Хабиров.

По словам чиновника, Башкирия в течение нескольких лет "помогает" оккупированным территориям Украины, и не планирует прекращать это делать.

"Мы будем помогать им, как это уже долгие годы делают наши башкирские предприятия и общественники", - заявил врио главы Башкирии.

Как сообщал "Апостроф", ранее политические эксперты заявили, что визит врио главы Башкирии Радия Хабирова в ДНР является очередным сигналом для Киева о том, что разговаривать с новым президентом Украины Владимиром Зеленским Москва намерена с позиции силы.