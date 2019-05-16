Почему победы Порошенко превратились в тотальную "зраду": названы главные ошибки

Одними из главных причин поражения нынешнего президента Петра Порошенко на выборах стала привычка назначать на ключевые должности "своих" людей и невнимание к запросам значительной части населения.

Об этом в своей статье для "Фактов" пишет экс-директор Национального института стратегических исследований Владимир Горбулин.

"Петр Порошенко, как и многие предшествующие ему президенты Украины, стал жертвой собственного характера и собственной "управленческой традиции". Безусловно, умный, энергичный, способный быстро ориентироваться в сложных ситуациях, — в управленческих вопросах он часто проявлял очень понятную по-человечески, но недопустимую с профессиональной точки зрения черту — доверять "своим" или впадал в микроменеджмент. Даже если эти "свои" были абсолютно не готовы к возлагаемой на них ответственности или могли оказаться не совсем "рыцарями без страха и упрека"... Друзья, бывшие коллеги, знакомые, подчиненные по "Рошен" — именно они стали "кузницей кадров" новой команды", – пишет Горбулин.

По его словам, такой подбор кадров мог оправдать себя в 2014-2015 годах, когда нужны были люди, которые "хотя бы не предадут", однако после этого некомпетентность некоторых из них стала слишком значимой.

Другой аспект такой кадровой политики – согласие назначеных людей с любым решением Порошенко и создание "информационного пузыря" вокруг президента. Результатом такой политики стала утрата контакта с ожиданиями широких масс граждан Украины.

"Эти желания и настроения отбрасывались как незначительные или инспирированные (политическими оппонентами, врагами, несознательными гражданами). В самом худшем случае — просто игнорировались. Вместо того чтобы с ними работать и учитывать при формировании стратегий развития, были выбраны несколько приоритетов, которые хотя действительно имеют важное стратегическое значение, но в итоге сыграли против самого же Петра Алексеевича", – отмечает аналитик.

В частности, безвизовый режим с ЕС хотя и был безусловным достижением Порошенко, в итоге сыграл даже в минус президенту, поскольку молодые люди ехали за границу, сравнивали происходящие там и у себя в стране: "Есть подозрение, что сравнение шло не в пользу "здесь"… Если дополнить это постоянной негативной информационной повесткой дня про "катастрофическое состояние Украины и ее граждан" (навязываемую как украинским, так и российским телевидением), то все станет на свои места".

Получение Украиной томоса об автокефалии также стало громкой победой для Порошенко, но дальнейшее использование этой темы для предвыборной кампании не убедило большинство населения поддерживать президента.

"Однако дальнейший информационный шум вокруг этого события, активное вовлечение самого Петра Алексеевича во все эти поездки по Украине с Томосом — не добавили ему популярности, а, скорее, наоборот. Религия — тема вообще очень чувствительная и с ней всегда нужно быть предельно осторожным — это еще опаснее, чем попытки прикурить сигарету от горящей шашки динамита на бенозоколонке. К чести команды Порошенко им удалось не допустить взрыва. Однако и единства общества добиться не удалось — те, для кого это было важно, ликовали и убеждались в единственно возможном выборе, противники же автокефалии лишь укрепились в своей уверенности в неприемлемости для них действующего режима. А куда большее количество безразличных к этим церковным играм людей просто или не заметили происходящего, либо сделали для себя вывод о странных приоритетах власти", – подчеркивает Горбулин.

"Язык, армия, сопротивление агрессору — все это не стало доминирующим нарративом для населения Украины. И, думается, стенать по этому поводу просто бессмысленно — реальность такова, какова есть", – добавляет он.

По мнению экс-советника президента, лозунги Порошенко на этих выборах не отсылали к будущему.

"Предложенная им рафинированная "украинская консервативная идея", апеллирующая к вещам, которые для 2/3 граждан были не существенны или не осознавались таковыми, прошла мимо электоральных предпочтений. "Язык, вера, армия" — это не совсем про светлый образ будущего. Это консервирование ценностей, но не программа "взрывного развития". Из этой триады не складывался ответ на вопрос: "Что завтра?" Точнее, не такой ответ, который хотело бы услышать большинство", – заключает Горбулин.

Аналитик отмечает, что Порошенко говорил в основном о стратегическом уровне проблем Украины, однако для большинства граждан важными оказались тактические моменты: "сегодня — купить хлеб, завтра — заплатить за коммунальные услуги. Для многих из них внешняя политика — это что-то бесконечно далекое от реальности сегодняшнего дня. Безопасность — это чтобы не ограбили сегодня на улице или не забрали родственника "в АТО". Язык, безвиз — аналогично".

Проблемы усугубила плохая коммуникация принимаемых решений, которой практически не было.

"Могу ошибаться, но, возможно, это все та же проблема "управленческой травмы "Рошеном": Украина воспринималась как "коллективный Рошен", где президент — директор, а все остальные — сотрудники разного уровня важности. Соответственно, и коммуникация была выстроена по принципу "если директор посчитает нужным — он вам скажет", а в целом — "меньше знают — лучше спят", – пишет Горбулин.

"Вот этот разрыв между важными лично для Порошенко целями и важными для широких масс потребностями, неготовностью президента слышать вещи, которые ему чисто по-человечески неприятны, проблемы коммуникации — все это, в конечном итоге, и привело к результату, который мы увидели 21 апреля 2019 года", – резюмирует эксперт.

Напомним, подробнее о результате выборов и действиях Порошенко после проигрыша читайте в материале "Апострофа": Движение "25%": надутая сила или реальная поддержка Порошенко.