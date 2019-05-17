Известный журналист сделал громкое заявление о телеканале Медведчука и "русском мире": видео

Журналист Дмитрий Гордон прекращает свое сотрудничество с телеканалом "112 Украина".

Об этом он заявил в эфире "112 Украина" вечером 16 мая.

Причиной такого решения стало то, что новым владельцем "112 Украина" стал бывший глава Администрации Президента, кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук.

"Я отнесся к этому настороженно, но продолжал выходить на канале, высказывая свою точку зрения при полной свободе слова. Я хочу сказать, что никогда никто на "112-м канале" не говорил мне, что я доложен говорить и что я не должен говорить", – сказал журналист.

По словам Гордона, в последнее время Медведчук и его соратники занимают очень много эфирного времени и пропагандируют идеи "русского мира".

"Появилось очень много людей, которые, как и он, пропагандируют идеи "русского мира", идеи, близкие Путину, идеи, которые мне абсолютно чужды. Я являюсь патриотом своей страны, я люблю свою страну, я не люблю российское руководство, не люблю тех, кто пропагандирует идеи "русского мира", как это делает Медведчук. У меня нет к нему личных претензий, я с ним не знаком, я его видел три раза в жизни, но мне очень плохо оттого, что я выхожу на канале, где Медведчук и другие люди пропагандируют "русский мир". Я больше не буду выходить на "112-м канале" и на канале NewsOne ни гостем, ни ведущим. Сегодня последний мой эфир", – сказал журналист.

Ранее "Апостроф" сообщал, что неизвестные принесли под офис украинского журналиста Дмитрия Гордона свиную голову на вилах, на пятаке которой был надет презерватив.