"Кино" и коктейли: как будет проходить инаугурация Зеленского

20 мая состоится инаугурация новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского и уже сейчас украинцы активно размышляют над тем, каким же будет это волнительное событие.

В свою очередь журналист Соня Кошкина немного приоткрыла завесу предстоящей инаугурации.

По ее информации, 16 мая в Администрации президента состоялась встреча двух президентских команд - нынешней и будущей. На ней стороны также обсудили и вопросы инаугурации.

Кошкина отмечает, что начнется церемония с Верховной Рады.

"До этого команда Зе анонсировала съемки ролика. Вроде как начинают на "вертолетной площадке Януковича" - Владимир Александрович обозревает Днепровские дали, думает о судьбах родины и потом чуть ли не пешком идет "под купол", - сообщила журналист.

После этого будет присяга военных новому Верховному Главнокомандующему.

"Для этого рассматривают две локации: Софиевская площадь (это красиво) или Мариинка (туда из ВР проще переместиться)", - добавила Кошкина.

Нынешняя инаугурация может пройти без традиционного торжественного приема.

"Нынче утром мы с нашей Дианой Буцко записывали большое интервью с представителем Зе команды Русланом Стефанчуком, так вот он сказал, что "на совещании два часа тому буквально от "коктейльной части" решили отказаться. Пока - так. Хотя, возможно, до понедельника передумают", - добавила журналист.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зеленский окончательно принял решение инициировать роспуск Верховной Рады.