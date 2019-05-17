​У Зеленского отреагировали на "смерть" коалиции в Раде

Команда новоизбранного президента Владимира Зеленского "Зе" отреагировала на выход "Народного фронта" из парламентской коалиции заявив, что коалиции давно не существует.

Об этом говорится на странице партии "Зе" в Facebook.

"Сегодня одна из фракций в Верховной Раде решила выйти из "коалиции". Но как можно выйти из того, чего нет? Фактически коалиции не существует уже три года - с тех пор, как ее оставили ряд депутатов. Поэтому нынешняя игра в парламенте - очередное свидетельство того, что депутатам безразлично к людям, которые их избрали. Продлить свое безмятежное существование для них важнее", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", украинцы бурно обсуждают решение "Народного фронта" о выходе из парламентской коалиции.