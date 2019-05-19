Сатанинская луна: астролог рассказал, как Рада спасла Зеленского с инаугурацией

Верховная Рада Украины выбрала благоприятную дату для инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского - 20 мая.

Об этом в интервью "Апострофу" рассказал астролог Влад Росс.

По его словам, 19 мая, день, который выбирал сам Зеленский, очень неблагоприятный дня него. Если бы инаугурация состоялась тогда, то он был бы свергнут, и до конца своего срока мог не досидеть, как в своем сериале "Слуга народа".

"Но, слава Богу, депутаты не проголосовали за этот день. Мало того, что была плохая примета (траурный день со свечкой), так еще был очень неблагоприятный 15-й сатанинский лунный день. Оппозиция солнца и луны говорят о том, что 19 мая Владимир Зеленский никак не смог бы договориться с Парламентом", - заявил Росс.

Но он подчеркнул, что полное изменение ситуации наблюдается 20 мая.

"Прекрасный 16-й лунный день, символом которого является голубка, по-другому бабочка, мотылек, которая связана с преобразованием, очищением и трансформацией жизненного пути. То есть это самый благоприятный день, чтобы прийти к власти в стране, очистить ее от скверного и дать светлый путь", - отметил астролог.

Кроме этого он еще подметил и другое совпадение во времени, которое будет благоприятным для главы государства.

"Кстати, в 10:05 утра будет восходить королевская комбинация: лев, разлегшийся на траве либо царь на троне. И если в 10:05 он поднимет булаву - это вообще будет блестящее время. Восходящий лев дает возможности очень больших экспансий. Луна в соединении с Юпитером дает возможность удачных переговоров с зарубежными странами. И Украина определится в своем пути - будем ли мы в НАТО и Евросоюзе", - рассказал Влад Росс.

Но на этом его прогноз не закончился, астролог отметил, что у Зеленского получится закончить войну на Донбассе.

"Самое главное, что будет соединение Урана с Венерой, связанное с миром, и я однозначно даю прогноз, что при правлении Владимира Зеленского кровавая война на Донбассе закончится. Это триумфальный день, с чем я поздравляю всех украинцев", - резюмировал Росс.

Подробней читайте в материале "Апострофа": "Война с олигархами и воскрешение среднего бизнеса - Влад Росс рассказал о будущем Зеленского".