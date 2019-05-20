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Может ли суд помешать Зеленскому разогнать Раду: в ЦИК дали пояснение

понедельник, 20 мая 2019, 16:52
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В Центральной избирательной комиссии прокомментировали решение президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады.

Секретарь ЦИК Наталья Бернацкая заявила в комментарии "Сегодня", что ни одно судебное решение не сможет остановить избирательный процесс, который будет начат сразу после обнародования указа о роспуске парламента.

"Согласно нормам действующего законодательства, если избирательный процесс начался, то ни одно из решений судов не может остановить его. Как только будет обнародован указ, со следующего дня мы будем уже в избирательном процессе", - сказала Бернацкая.

Напомним, что появилась первая реакция Евросоюза на решение Зеленского по Раде.

Ранее "Апостроф" сообщал о том, как состоялась церемония инаугурации шестого президента Украины.

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