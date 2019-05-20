Скандальная Савченко явилась в Раду, украсив грудь орденами: фото

Внефракционный народный депутат Украины Надежда Савченко обратила на себя внимание журналистов и гостей инаугурации президента Украины Владимира Зеленского.

Как сообщает корреспондент "Апострофа", скандальный политик пришла на мероприятие в пиджаке, на который она повесила различные государственные награды.

Как сообщалось, 20 мая в день инаугурации президента Владимира Зеленского в Киеве будет временно ограничено движение транспортных средств.

Подробнее о том, как проходила церемония инаугурации шестого президента Украины, читайте в материале "Апострофа": Инаугурация Зеленского: онлайн трансляция.

Подробнее о инаугурации и президентстве Зеленского, читайте в материале "Апострофа": Война с олигархами и воскрешение среднего бизнеса - Влад Росс рассказал о будущем Зеленского.