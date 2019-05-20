Стало известно, когда представят нового главу АП: видео

Новый глава президента Владимира Зеленского будет представлен после инаугурации.

Об этом заявил советник новоизбранного президента Владимира Зеленского Александр Данилюк, передает Украинская правда.

При этом, на вопрос, знает ли он, какой будет его должность, Данилюк ответил, что не знает.

На вопрос о кандидатуре главы АП, советник Зеленского отпарировал ответным вопросом, кого бы хотели видеть на эту должность.

В тоже время, на предположение, может ли это быть, например, Святослав Вакарчук, он ответил: "А он хочет быть главой АП? Предложите, будем проводить обсуждения".

Кроме того, относительно предположения, может ли это быть юрист Зеленского Андрей Боган или его представитель Сергей Шефир, Данилюк ответил: "И?".

Данилюк каже, що рішення про призначення глави АП має бути сьогодні #інавгурація pic.twitter.com/Ci0GJlMW93 — Roman Kravets (@RomanKravets) 20 мая 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", ранее появилась онлайн видео трансляция инаугурации Зеленского.