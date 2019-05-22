​В Раде начали сбор подписей против узурпации власти Зеленским: документ

Народные депутаты Верховной Рады начали собирать подписи против узурпации власти президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом написал нардеп Максим Бурбак на своей странице в Facebook.

"Имею честь первым подписаться на защиту парламента и государства от возможной узурпации. Фракция НФ поддержит представление в КС", - написал он.

На фото, опубликованном народным избранником, можно увидеть, что пока под документом собралось всего 20 подписей.

Как сообщал "Апостроф", 22 мая депутаты Верховной Рады проголосовали против инициативы президента Владимира Зеленского, которая предусматривает внесение изменений в закон о выборах в парламент.

Также сообщалось, что 22 мая состоялось внеочередное заседание парламента Украины, инициатором которого был Владимир Зеленский.