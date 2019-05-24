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Еще один скандальный политик просит Зеленского вернуть ему украинское гражданство

пятница, 24 мая 2019, 07:34
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Бывший народный депутат Андрей Артеменко обратился к президенту Владимиру Зеленского с просьбой о возвращении ему гражданства Украины.

Об этом сообщает информагентство LIGA.net, в ряспоряжении которого есть копия письма Артеменко к Зеленскому.

Экс-нардеп написал, что пятый президент Украины Петр Порошенко, подписав 29 апреля 2017 года указ о лишении Артеменко гражданства, нарушил конституционные права и свободы гражданина Украины.

"Названный указ имеет исключительно политический мотив и выборочный характер относительно меня", - заявил Артеменко.

Он назвал действия властей морально-политическим давлением за выражаемые им идеи и попыткой препятствования его депутатской деятельности.

Артеменко попросил Зеленского отменить указ Порошенко №119/2017 в части прекращения гражданства Артеменко, а также восстановить его в гражданстве Украины.

Отмечают, что в марте 2017 года внефракционный народный депутат Андрей Артеменко, который предлагал вместе с оккупантами управлять Крымом, заявил, что аннулировал свой канадский паспорт в 2014 году и паспортов других зарубежных государств у него нет, однако канадское гражданство еще действует.

Как сообщал "Апостроф", экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили, которому был запрещен въезд в Украину, заявил, что готов вернуться.

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