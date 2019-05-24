​В ЦИК рассказали о серьезных проблемах с проведением выборов

В связи с тем, что к внеочередным парламентским выборам осталось критически мало времени, ЦИК предупредила президента Украины, парламент и Кабмин о возможных рисках относительно проведения процедур закупок и призвала к скорейшему принятию соответствующего закона.

Об этом сообщил отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии Центральной избирательной комиссии после очередного заседания, передает "Укринформ".

"Для надлежащего обеспечения организации подготовки и проведения внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года Комиссия своим постановлением обратилась к Президенту Украины, Верховной Раде Украины, Кабинете Министров Украины о необходимости неотложного принятия Верховной Радой Украины Закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины "О публичных закупках". А также в Министерство экономического развития и торговли Украины - относительно безотлагательного предоставления предложений с целью урегулирования вопросов осуществления публичных закупок", - говорится в сообщении.