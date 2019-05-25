Козырь для Кремля на 40 лет: названа главная опасность референдума Зеленского о мире с Россией

Референдум о переговорах с Россией по поводу вооруженного конфликта на Донбассе может быть смертельной идеей для президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Александр Морозов.

"Понятно, что все люди "за мир во всем мире". Чтобы убедиться в этом не требуется референдум. Вопрос в том, какие политические последствия и бонусы возникают из результатов референдума. То есть "на что мандат" возникает из референдума? Команда Зеленского очень мудро использует тактику "искусственного офсайда", как это уже было видно по избирательной компании. И с этим референдумом она, видимо, рассчитывает выбежать из штрафной площадки, чтобы там остался один Путин", - пишет он.

Морозов предлагает перезапустить "минский процесс" или создать новый международный консорциум.

"Но Зеленский "переведет стрелки" на Путина и тот "юго-восток", который его поддержал, будет сидеть тихо.

По-моему, это опасное заблуждение и недооценка обратной стороны этого референдума. Политически результаты референдума развертываются только в пользу Кремля. Поскольку у всех сил, которые хотят играть в пользу Кремля возникает очень сильное "плечо": законы Рады о евроинтеграции и НАТО сразу вступают в противоречие с результатами референдума. Причем, этот референдум будет подпитывать пророссийскую оппозицию еще 40 лет. Примерно, как горбачевский референдум о сохранении СССР", - добавил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что у президента Украины Владимира Зеленского выступили с инициативой введения в Украине "реального народного вето".