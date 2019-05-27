Посадить Коломойского: российский пропагандист обратился к Зеленскому с неожиданными требованиями

Российский политолог и пропагандист Кремля Алексей Чеснаков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен посадить украинского олигарха Игоря Коломойского.
Об этом сообщает блоггер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.
"Отличное предложение, я считаю", - прокомментировал новость блоггер и опубликовал скриншот со СМИ оккупантов Донбасса.
В интервью Чеснаков ответил на вопрос журналистов о том, что должен сделать Зеленский, чтобы добиться доверия жителей оккупированного Донбасса.
"Он должен посадить в тюрьму тех, кто убивал ополченцев и мирных жителей... Под суд должны пойти, в том числе, Коломойский и Хомчак", - высказался российский пропагандист.
Также по его словам, Зеленскому достаточно привести в исполнение приговоры Народного Трибунала.
Как сообщал "Апостроф", олигарх Игорь Коломойский выступил за объявление дефолта Украины.