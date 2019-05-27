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Посадить Коломойского: российский пропагандист обратился к Зеленскому с неожиданными требованиями

понедельник, 27 мая 2019, 17:57
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Российский политолог и пропагандист Кремля Алексей Чеснаков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский должен посадить украинского олигарха Игоря Коломойского.

Об этом сообщает блоггер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

"Отличное предложение, я считаю", - прокомментировал новость блоггер и опубликовал скриншот со СМИ оккупантов Донбасса.

В интервью Чеснаков ответил на вопрос журналистов о том, что должен сделать Зеленский, чтобы добиться доверия жителей оккупированного Донбасса.

"Он должен посадить в тюрьму тех, кто убивал ополченцев и мирных жителей... Под суд должны пойти, в том числе, Коломойский и Хомчак", - высказался российский пропагандист.

Также по его словам, Зеленскому достаточно привести в исполнение приговоры Народного Трибунала.

Как сообщал "Апостроф", олигарх Игорь Коломойский выступил за объявление дефолта Украины.

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