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Коломойский VS Ахметов: озвучена главная схватка на выборах в Раду и ее причина

понедельник, 03 июня 2019, 12:51
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Националист, писатель и лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский рассказал о том, чего ждать от олигархов Игоря Коломойского и Рината Ахметова во время парламентской гонки.

Своими умозаключениями на этот счет он поделился в интервью "Апострофу".

"Сейчас Коломойский хочет, чтобы людей, на которых он будет влиять, в Верховной Раде было больше, чем будет у Ахметова. Ему это нужно для того, чтобы бороться с Ахметовым за энергорынок. Поэтому Коломойский будет пытаться финансировать Юлю, давать возможность больше выступать на своем телеканале Ляшко, надеется и на партию Зеленского. То есть он надеется получить преимущество в ВР и понемногу отбирать энергорынок у Ахметова. Это и есть смысл политики. Для этих людей вопросы, которые для нас важны: война, национальная независимость, украинская культура, украинская нация, являются вопросами третьего порядка. Они ими не интересуются. Энергорынок их интересует, а вопрос национальной независимости интересует только в связи с независимостью энергорынка", - уверен он.

По его словам, в Украине политика – это прерогатива исключительно олигархов.

"У нас политикой в принципе занимаются только олигархи: Коломойский, Пинчук, Фирташ, Медведчук, Ахметов, ну и Порошенко. Если олигархи за кем-нибудь не стоят, то это бесперспективная партия. Остальные политикой не занимаются, а олигархи просто строят по ним пасьянсы. Но мы должны быть счастливы, что между олигархами существуют противоречия", - говорит он.

Такая ситуация, по мнению Корчинского, сформировалась потому, что "украинское общество еще не успело сформировать такие силы, которые могли бы давить на ситуацию со своей стороны".

"Все националисты, добровольцы, волонтеры - еще не настолько весомый фактор, чтобы их нельзя было игнорировать. Будем надеяться, что пройдет некоторое время, и их нельзя будет игнорировать. Тогда по-настоящему важные вопросы станут первостепенными вопросами нашей политики",- добавил он.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Зеленский боится говорить прямо о капитуляции Украины по одной причине - Дмитрий Корчинский.

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