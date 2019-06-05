Украина уже становится на колени: Порошенко резко раскритиковал решение Зеленского по Донбассу

Бывший президент Петр Порошенко раскритиковал предложение украинской стороны в трехсторонней контактной группе по ситуации на Донбассе по поводу возможного снятия экономической блокады оккупированных территорий.

На своей странице в Facebook бывший глава государства написал, что такие шаги он считает "реализацией российского сценария урегулирования ситуации на Донбассе.

"Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины ... Что дальше? Репарации из бюджета Украины в пользу агрессора? Автономия с правом вето на суверенные решения государства, на курс в ЕС и НАТО?", - пишет экс-президент.

Порошенко подчеркнул, что 15 марта 2017 года по решению СНБО были приостановлены все экономические связи с оккупированными территориями.

"Что же изменилось с тех пор? Со стороны оккупанта - ничего. Получается, украинская сторона становится на колени, о чем уже говорил Зеленский?", - задался вопросом политик.

Ранее "Апостроф" сообщал, что названа дата подписания нового соглашения о перемирии на Донбассе.