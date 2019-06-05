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В ЕС приняли важное решение по России за аннексию Крыма

среда, 05 июня 2019, 19:59
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5 июня постоянные представители стран Евросоюза одобрили продление санкций против России за незаконную аннексию Крымского полуострова.

Как сообщает агентство Bloomberg, ограничительные меры будут продлены до 23 июня 2020 года.

Для утверждения вопрос будет обсуждаться в Комитете постоянных представителей государств, а уже после этого санкции должны будут одобрить правительства стран объединения.

Напомним, что Министерство обороны США включило Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться при проведении космических стартов.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 3 июня регламентный комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы одобрил проект резолюции, которая меняет правила введения санкций в отношении делегаций.

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