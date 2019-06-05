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Зеленский назвал депутатов Рады бунтовщиками: видео

среда, 05 июня 2019, 12:51
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Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на то, что Верховная Рада не приняла ни одного из законопроектов, предложенных им в течение первых двух недель своего срока.

Об этом он рассказал во время интервью "Завтрака с 1+1".

Зеленский пошутил по поводу провала голосования в парламенте за включение закона об импичменте в повестку дня.

"Не хотят меня отпускать. Я понимаю, почему. Ну, такой я человек, нравлюсь им", – сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что вместе со своей командой подал в парламент около десяти важных законопроектов.

"Мы в течение этих двух недель, если я не ошибаюсь, подали в Верховную Раду 10 законопроектов. Или поправок, или законопроектов. Десять. Ничего не было принято", - сказал глава государства.

Такую работу нардепов президент назвал "бунтом большинства парламента". По его словам, Верховная Рада уже начала заниматься политической рекламой накануне внеочередных выборов.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Владимир Зеленский во время встречи с вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисом назвал идею украинского бизнесмена Игоря Коломойского о дефолте Украины слухами.

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