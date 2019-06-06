На Западе предупредили об угрозе наступления "черного дня" из-за России

Невыполнение условий Минских соглашений со стороны России приведет к "черному дню" не только в самой РФ, но и в странах ЕС.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказала член Европарламента от немецкой партии "Союз 90/Партия Зеленых" Ребекка Хармс.

"Я боюсь, что это ухудшит перспективу для многих так называемых замороженных конфликтов в странах Восточного партнерства и Западных Балканах. И даже для оппозиции и гражданского общества в России это станет черным днем, потому что решение Европейского суда по их делам также игнорируются Кремлем", - уверена она.

Также она выразила еще одно опасение, которое касается не только Украины, но и стран ЕС.

"Если делегация из Думы вернется, не выполнив ни одной из многих предыдущих резолюций, принятых из-за нарушения суверенитета Украины и прав человека - это разрушит основы Минских соглашений. Я до сих пор не могу поверить, что Германия и Франция рискуют этим, потому что хотят "нормальных" отношений с европейской страной, которая ведет войну против своих соседей", - добавила Хармс.

Подробнее об этом, читайте в материале "Апострофа": Путину надо ставить четкие условия, иначе он расколет Европу - Ребекка Хармс.