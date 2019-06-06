Новое руководство Украины может допустить фатальную ошибку: эксперт назвал детали

2020 год будет решающем в вопросе создания украинских ракетных комплексов, но для этого новое политическое и военное руководство Украины не должно уменьшать финансирование военной сферы.

Такое мнение в интервью "Апострофу" выразил директор информационно-консалтинговой компании "Defense Express" Сергей Згурец.

"С 2014 до 2016 года у нас была пауза. Финансирование проектов началось в 2016 году, как раз благодаря решающей роли секретаря СНБО Александра Турчинова, который взял это под собственный контроль. Именно благодаря ему удалось преодолеть тот путь, который мы прошли в десять раз более быстрыми темпами, чем это было даже в Советском Союзе. Если ракету "Нептун" мы завершили с 2014 по 2019 годы, то, например Советский Союз свою ракету Х-35 начал делать в 1983 году, а на вооружение она была принята в 2003 году. То есть, 20 лет и 5 лет. Темпы несравнимы", - сказал специалист.

Эксперт подчеркнул, что новое политическое и военное руководство ни в коем случае не должно уменьшать финансирование в этом направлении. Згурец при этом предположил, что в следующем году государственный оборонный заказ может быть уменьшен.

"И есть риски, что новое руководство того же СНБО четко не понимает важности этих оборонных проектов. Это же не только оборонные проекты, это проекты промышленные. За каждым из них стоит цепочка предприятий, которые за это время получили новые компетенции", - добавил он.

Детальнее читайте в материале "Апострофа": Есть несколько участков, где существует опасность вторжения России - Сергей Згурец.