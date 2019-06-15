Игры с каннибалами: офицер США дал жесткую оценку отношениям Европы с Россией

Европа в отношениях с Россией использует метод кнута и пряника, тем самым играя с огнем.

Такое мнение в интервью "Апострофу" высказал экс-представитель НАТО в России Гарри Табах.

"Не уверен насчет Франции и Германии, потому что эти страны постоянно пытаются наладить отношения с Россией, у них так исторически сложилось. Они все время пытаются наладить с кем-то отношения, а потом начинают воевать с ними, потому что, когда они понимают, что невозможно с людоедами договариваться, уже поздно - эти людоеды уже начинают ногу доедать", - сказал он, комментируя заявку Украины на ПДЧ в НАТО в 2008 году.

При этом, по его словам, "и Германия, и Франция понимают, что они играют с огнем, когда они имеют дело с Россией".

"Они не могут по-другому, потому что "Северный поток" - это миллиардное дело. Им очень сложно бороться с этим. Европа исторически такая, она очень старая, поэтому часто практикует самую старую профессию мира", - добавляет эксперт.

По мнению Табаха, такая игра с огнем ни к чему хорошему не приведет.

"Еще на кого-нибудь нападут, еще у кого-нибудь что-нибудь откусят. Это может быть и Казахстан, мы видим, что они нервничают. Мы видим, что Белоруссия нервничает, прибалты нервничают. В Эстонии или в Литве - самое большое количество русскоязычного населения, у которых нет даже гражданства, они там люди второго сорта. Россия может захотеть исправить такое безобразие – ущемление прав русскоязычных, пойдет защищать этот мир", - резюмирует он.

Подробнее о перспективах членства Украины в НАТО и воинственных планах Кремля, читайте в материале "Апострофа": Россия - это людоед, который вас сначала укусит, а потом съест - американский офицер.