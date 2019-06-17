Путин встретится с Мэй: названа дата, подробности

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй может встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на саммите G20 в Японии с 28 по 29 июня.

Об этом пишет The Times.

По данным СМИ, встреча с Путиным будет иметь место только в случае, если у нее будет цель. Мэй планирует встретиться с Путиным, дабы положить начало "оттепели" в отношениях двух стран до прихода к власти нового премьера.

Последняя встреча Путина и Мэй состоялась на саммите G20 в Аргентине в ноябре 2018 года, когда президент РФ подошел к премьеру Великобритании неофициально.

Как сообщал "Апостроф", ранее росТВ отличилось "криворуким" фейком о встрече Путина с лидером Китая Си Цзиньпином.