Когда вас уже посадят: соцсети бурно обсуждают новость о планах Медведчука

В сети обсуждают планы главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За життя" Виктора Медведчука о покупке еще двух украинских телеканалов.

Об этом пишут пользователи интернета.

В то же время шеф-редактор "5 канала" Владимир Мжельский отметил, что данная новость не является правдивой. По его словам, Порошенко на собирается продавать "5 канал".

"Кто только такое не придумает между одними и вторыми выборами", - подчеркнул он.

Также, по данным телеканала "Прямой", его владелец Владимир Макеенко опроверг информацию о возможной продаже канала соратнику Виктора Медведчука Тарасу Козаку.

"Задолбали... "Прямой" канал никому не продам! Поэтому, хочу успокоить сотрудников телеканала и разочаровать оппонентов. Телеканал успел завоевать доверие зрителя и отстаивает развитие демократических процессов в стране. Поэтому даже речи не может быть о продаже телеканала. Наоборот, в условиях угрозы информационной безопасности я готов рассмотреть вопрос покупки таких каналов, как "112" и "ZiK", - заявил Макеенко.

Такой фейк он считает спланированной провокацией, связанной с активными политическими процессами в Украине.

Напомним, ранее собеседник "Апострофа" рассказал изданию о договоренности, которая уже достигнута с экс-президентом Петром Порошенко. С ним аффилированы данные телеканалы, но с учетом сохранения 25% квоты экс-президента и его окружения, а также представительства его политической силы в эфирах.

Как сообщал "Апостроф", новым владельцем телеканала Zik стал Тарас Козак, который является кандидатом в народные депутаты по списку "Оппозиционной платформы — За життя".

В частности, журналисты телеканала ZIK начали покидать свои посты после того, как его владельцем стал депутат Верховной Рады Тарас Козак, приближенный к Виктору Медведчуку.