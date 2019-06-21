В Раду собрался 29-летний комик из списка Forbes

Руководитель студии "Мамахохотала", телеведущий и актер Роман Грищук заявил, что идет в народные депутаты.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Я иду в народные депутаты. Сейчас в стране сложились уникальные условия - впервые за многие годы открылось окно возможностей для людей не из системы. Я оставил заявку на сайте партии "Слуга Народа" - описал биографию, достижения и видение того, что я могу сделать. Меня отобрали и вчера подали в ЦВК мою кандидатуру по 222 округу. У меня за спиной нет админресурса и договорняков, но есть репутация, принципы и команда единомышленников. Уверен, что мои шансы пройти в Раду вполне реальны и я смогу что-то изменить", - написал Грищук.

Отметим, что Роман Грищук входит в проект журнала Forbes о 30 украинцах, которые достигли успеха до того, как им исполнилось 30 лет. Начинал творческий путь со студенческих лет в команде КВН, "Сборной КПИ". В 2012 он основал студию "Мамахохотала". Будучи студентом имел опыт работы со студией "95 Квартал".

Как сообщал "Апостроф", телеведущий и шоумен Александр Скичко собирается баллотироваться в парламент по 197 округу в Черкасской области.