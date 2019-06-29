Эрдоган сделал заявление о санкциях США из-за российских С-400

В субботу, 29 июня, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил убеждение, что США не будут вводить санкции против Турции из-за военного контракта с Россией.

Об этом сообщает издание DW.

Такое заявление глава Турции сделал после встречи с лидером Соединенных Штатов Дональдом Трампом, которая состоялась на полях саммита Большой двадцатки (G20) в японском городе Осака.

"Он (Дональд Трамп - ред.) лично мне пообещал, что этого (введения США санкций против Турции - ред.) не произойдет", - сказал Эрдоган, комментируя слова Трампа, который ранее заверял, что введет санкции против Турции из-за приобретение Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 "Триумф".

Впрочем, американский президент однозначно не исключал применения санкций против Турции в случае приобретения турками российских ЗРК.

В то же время Трамп вспомнил и то, что его предшественник Барак Обама "очень несправедливо" вел себя с Турцией, отказавшись продать турецкой стороне американские комплексы противовоздушной обороны Patriot.

Напомним, как сообщал "Апостроф", решение о поставке с России для Турции четырех дивизионов С-400 было достигнуто осенью 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину суммы покроет кредит.

США выступают против сделки и заявляют о планах отказаться от поставок в Турцию истребителей F-35. В НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.