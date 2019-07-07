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Тимошенко заявила, что новая власть должна защитить права переселенцев и обеспечить их жильем

воскресенье, 07 июля 2019, 21:34
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Политика новой власти в отношении временно перемещенных лиц должна исходить из того, что все граждане Украины должны быть равными в своих правах, поэтому необходимо восстановить социальные выплаты, гарантировать переселенцам право голоса и обеспечить их работой и жильем.

Об этом лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко заявила во время прямого эфира на телеканале "Украина".

По ее словам, новой власти нужно восстановить все социальные выплаты, прежде всего, выплату пенсий.

"Украина не может отказываться от своих людей, даже тех, которые по каким-то причинам не смогли выехать из оккупированных территорий. Потому что это все равно - украинская земля", - пояснила лидер "Батькивщины".

Юлия Тимошенко возмутились тем, что переселенцев лишают гражданских прав: "Как можно только по принципу, что они приехали с оккупированного Донбасса, лишить их права голоса. Это дискриминация и нарушение Конституции".

Третье направление политики по переселенцам - предоставление им работы и жилья. Политик отметила, что в стране есть большое количество недостроенного жилья, и вспомнила, что за ее премьерства этот ресурс использовался для решения социальных проблем.

"Даже в кризис мы закладывали финансовые ресурсы, за низкую цену выкупали недостроенные дома, достраивали их и отдавали людям", - подчеркнула Тимошенко.

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