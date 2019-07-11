Сейчас идем по пути в никуда: в Украине назвали сценарии возвращения Крыма

Украинские войска все еще не готовы выполнять необходимые задачи по обороне страны, а сценарий по возвращению Крыма пока даже не начинали реализовывать.

Об этом в интервью "Апострофу" заявил экс-представитель президента Украины в АР Крым Борис Бабин.

По его словам, сценарий возвращения оккупированного полуострова предусматривает несколько стадий.

"Мы сейчас даже не начали его реализовывать. Мы еще даже не остановили русскую агрессию. Пока еще идет сценарий использования Крыма как орудия агрессии против Украины. Российская стратегия не переломлена, она наступает, а мы проводим совещания, "бідкаємося і розводимо руками". У нас нет никакого плана действий. Основная задача на сегодня – не прямое военное противостояние с Российской федерацией, упаси боже. Речь идет о комплексе мер экономического воздействия. И сегодня, к сожалению, можно констатировать, что государство стоит на очень неправильном пути, когда мы хотим под определенными марками всячески содействовать государству-агрессору в усилении экономического потенциала. Это путь в никуда", – отмечает Бабин.

По мнению экс-представителя президента в Крыму, вариант с постепенным ослаблением России и ее уходом из Крыма полностью реален. Бабин сравнивает этот возможный уход с выходом советских войск из Восточной Германии и Польши перед распадом СССР.

"Это абсолютно реальный путь, но здесь все равно должна быть большая военная составляющая. Первое – это возможность противодействовать эскалации российской агрессии, готовы ли мы к этому. Второе - возможность противодействовать диверсиям и провокациям, совершаемым русскими. У нас уже был кричащий случай, так называемый "Керченский инцидент", когда русские захватили три судна ВМС Украины… А готовы ли мы стрелять в ответ, когда по нам стреляют русские? Как оказалось, нет. Готовы мы хотя бы затопить судна, чтобы не достались врагу? Как оказалось, нет. Готовы ли мы хотя бы уничтожить секретную документацию на этих суднах? Как оказалось, нет", – говорит Бабин.

Экс-чиновник считает, что основная задача украинских военных – предотвратить эскалацию со стороны России и быть готовыми к тому, чтобы войти в Крым после ухода оттуда российских войск.

"Основная задача военных на сегодня – это предотвратить, сделать так, чтобы русские даже не помышляли об этом. А в дальнейшем, когда ситуация приведет к необходимости эвакуации россиян, они в Крыму не оставят и гвоздя в стенке. Там будет хаос, руины, диверсии, провокации, попытки межнациональной эскалации, межэтнической конфронтации. Поэтому операции по деоккупации Крыма в таком формате – не активных боевых действий с россиянами, а эффективного контроля над собственной территорией – должны, конечно, быть. Представьте себе, что завтра возникает какой-то глобальный конфликт с Российской федерацией, и она уходит из Крыма. Можем ли мы этого ожидать? А могли ли мы в 1989 году ожидать распада СССР? То есть все может быть, но мы абсолютно не готовы к этому. Военная составляющая нужна, потому что, когда у нас ее нет, с нами разговаривают, как с танцором, у которого ноги отрезаны по колено", – резюмировал Бабин.

Подробнее об этом читайте в интервью "Апострофа" с Борисом Бабиным: Нет гарантий, что завтра Россия не запустит пару "Искандеров" по Херсону или Николаеву.