Зеленский устроил "чистки" дипломатов: кто попал под раздачу

Президент Украины Владимир Зеленский устроил "чистки" дипломатов - в рамках обновления дипломатического корпуса Украины принято решение о замене 12 руководителей посольств по всему миру.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Офис президента Украины.

Так, в списке есть посол Украины в США Валерий Чалый, который "заканчивает свою командировку в Вашингтон".

Отмечается, что сейчас идет работа по подбору и оформлению новых послов.

Напомним, "Апостроф" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Луганской ОГА Виталия Комарницкого.

Главой Киевской областной государственной администрации стал Михаил Бно-Айриян.

Также Зеленский представил нового главу Херсонской областной государственной администрации Юрия Гусева.