"Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" лидируют в рейтинге партий, баллотирующихся на выборах

Партии "Слуга народа" и "Оппозиционная платформа - За жизнь" лидируют в рейтинге электоральных предпочтений.

Об этом свидетельствуют данные опроса, опубликованные Центром Разумкова.

Так, по данным исследования, на выборах в Верховную Раду за политическую партию "Слуга народа" планируют отдать голос 44,4% среди тех, кто намерен участвовать в выборах и уже определился, за кого голосовать. Следующей в рейтинге идет партия "Оппозиционная платформа - За жизнь", за которую намерены проголосовать 13,3% опрошенных.

За Всеукраинское объединение "Батькивщина" планируют проголосовать 8,5%, за партию "Европейская Солидарность" - 7,5%, за партию "Голос" - 6,8%, за партию "Сила и Честь" - 4,5% за Радикальную партию Олега Ляшко - 3,3%. Любая другая партия не пересекает границу в 3%.

В Центре Разумкова отмечают, что на время проведения опроса 11,0% респондентов еще не определились, за кого голосовать.

Наибольшую поддержку партия "Слуга народа" имеет на юге страны (здесь за нее собираются голосовать 56,4% всех опрошенных) и в центральной ее части (37,8%). Партию "Оппозиционная платформа - За жизнь" в наибольшей степени поддерживают на востоке (22,4%) и юге Украины (13,3%). За Всеукраинское объединение "Батькивщина" чаще всего готовы голосовать жители центра (10%) и запада страны (7,4%), это же касается и партии "Европейская Солидарность" (соответственно 6,9% и 8,9%). За партию "Голос" чаще готовы голосовать жители западной части Украины (12,1%).

Исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 12 по 17 июля 2019 года. Участие в опросе приняли 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население страны по основным социально-демографическим показателям.

Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.