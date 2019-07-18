СМИ обнаружили связь кандидата от "Слуги народа" с Розенблатом и Свинарчуком

Кандидат по округу №62 от партии "Слуга народа" Игорь Герасименко и депутат от БПП Борислав Розенблат в 2017 году выступали защитниками обвиняемого в коррупции заместителя министра обороны Игоря Павловского.

Об этом пишет издание "Контракты".

Как отмечается, чиновник был арестован НАБУ и подозревался в хищении 149 млн гривен при закупке топлива для Минобороны в компании "Трейд Коммодити", которую связывали с соратником Петра Порошенко Александром Грановским.

Как свидетельствуют сообщения СМИ, сначала на поруки Павловского предлагали взять Розенблат и Олег Гладковский (Свинарчук), но потом генерал был отпущен под личное поручительство двух военнослужащих, одним из которых был Игорь Герасименко.

В частности, 12 октября 2017 года на судебное заседание по избранию меры пресечения заместителю министра года прибыли Гладковський (Свинарчук) и Розенблат. Они заявили, что готовы взять на поруки подозреваемого в крупной растрате чиновника. Но суд принял решение об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.

9 ноября 2017 года Апелляционный суд Киева отменил домашний арест Павловского и отпустил его под личное поручительство двух известных военнослужащих из АТО - Александра Порхуна и Игоря Герасименко.

Напомним, СМИ уже сообщали о связи житомирского кандидату от "Слуги народа" Герасименко с Розенблатом. Согласно этим сообщениям, руководителем предвыборного штаба Герасименко на текущих парламентских выборах был назначен двоюродный брат Розенблатта - бывший заместитель мэра Житомира Матвей Хренов. Еще одним руководителем кампании Герасименко является бизнес-партнер Розенблатта - владелец рекламного агентства "Ростмедиа" Евгений Яремчук. Хренов и Яремчук возглавляют соответственно житомирскую городскую и областную партийные организации "Слуги народа" и являются доверенными лицами Владимира Зеленского.