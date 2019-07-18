Зеленский необычно обратился к иностранным инвесторам: видео и реакция сети

Президент Украины Владимир Зеленский записал видеообращение на английском языке, в котором призвал иностранных инвесторов вкладывать деньги в страну и пообещал улучшить условия для бизнеса.

Соответствующее видео было опубликовано на Facebook странице президента.

"Я обращаюсь к иностранным бизнесменам, которые ищут новые площадки для инвестиций. Понимаю - старая власть сделала все, чтобы Украина выглядела инвестиционно непривлекательной. Бизнесу ставили палки в колеса, его вообще могли отобрать. Теперь все будет иначе. Я лично это гарантирую. Мы докажем вам, что являемся страной с мощным инвестиционным потенциалом, которая готова меняться и развиваться вместе с вами", – говорится в подписи к видео.

У пользователей сети видео вызвало неоднозначную реакцию. Некоторые хвалят Зеленского, другие же напоминают ему об атаках на некоторые компании со стороны новой власти и решения Барышевского райсуда, которые многие считают принятыми в интересах олигарха Игоря Коломойского.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", президент Украины Владимир Зеленский раскрыл новые подробности переговоров с президентом России Владимиром Путиным.