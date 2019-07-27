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Во время Крестного хода все мы молились за мир в Украине – Новинский

суббота, 27 июля 2019, 21:16
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Православные верующие прошли Крестным ходом с молитвой о мире и согласии в Украине.

Об этом рассказал народный депутат Украины, глава фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский по завершению Крестного хода в Киево-Печерской Лавре.

"Пятый год подряд в День Крещения Руси и накануне дня памяти великого равноапостольного князя Владимира по благословению Блаженнейшего митрополита Онуфрия наша Святая Церковь проводит Крестный ход. И каждый год количество верующих, которые присоединяются к этому Крестному ходу, увеличивается: в этом году по нашим подсчетам в нем участвовали больше 250 тысяч человек со всех концов Украины. И это лишь небольшая часть тех, кто хотел приехать и принять участие в нем", - рассказал политик.

По его словам, люди приехали в Киев с востока, запада, севера и юга Украины, чтобы помолиться за Украину.

"И это огромное количество верующих нашей Церкви сегодня прошли по Киеву с молитвой на устах, это было настоящее молитвенное шествие. Православные верующие нашей Церкви оказались верны ей несмотря на все то, что происходило в нашей стране в последние пять лет. И сегодня все мы молились за мир и согласие в Украине, за то, чтобы злоба и разногласия ушли в прошлое, чтобы в обществе не было больше ненависти и вражды. По благословению Предстоятеля УПЦ Блаженнейшего митрополита Онуфрия из разных городов и регионов - Одессы, Волыни, из Святогорской и Почаевской лавр прибыли наши православные святыни - мощи святых и чудотворные иконы. И далее они будут находиться в Трапезном храме Киево-Печерской Лавры, двери которого будут открыты и ночью, чтобы все верующие могли приложиться к ним", - сказал Вадим Новинский.

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Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

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