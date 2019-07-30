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Будут выставлять оценки: появился интересный рассказ об обучении нардепов в Трускавце

вторник, 30 июля 2019, 23:53
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В недельной школе "Слуги народа" в Трускавце нардепы получают домашние задания, а за работу им будут выставлять оценки.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Каждый день лекции начинаются в 09:00 и заканчиваются в 21:00, есть перерывы на кофе-брейки, обеды и ужины.

Отмечается, что нардепам обещают ставить даже двойки за плохо выполненную работу. В то же время они могут спокойно выйти в коридор во время лекции, отдохнуть от учебы, пообщаться с коллегами.

Обучать нардепов приехал почетный президент Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Милованов, который славится своими нестандартными лекциями.

"Наш курс пропагандирует активное обучение, не лекционное: когда люди сами строят свои знания. На этих принципах разработан курс", - подчеркнул он.

Больше читайте в материале "Апострофа": В халатах не ходить: как депутаты "Слуги народа" учатся на известном курорте.

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