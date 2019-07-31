RU  UA  EN

среда, 31 июля
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.90
Меню
Политика

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

31 июля

21:56
Советник Трампа высоко оценил достижения Кличко на посту мэра Киева
21:52
Сколько будут зарабатывать нардепы в новой Раде: озвучены интересные цифры
21:31
В Минске достигли важных договоренностей по Донбассу
21:23
"Динамо" в первом туре уверенно победило "Карпаты"
21:12
"Таксиста", который изнасиловал и ограбил девушку в Киеве, задержали: опубликованы фото
21:11
Днепр-1 - Олимпик - 2-0: результат матча
21:03
Филарет обратился в суд из-за ликвидации УПЦ КП: появились подробности
20:53
"Шахтер" стартовал в чемпионате с тяжелой победы: видеообзор
20:31
В годовщину нападения на Гандзюк появилась реконструкция подготовки преступления: видео
20:30
В Киеве посреди дороги бегал пони: сеть взбудоражило видео
20:12
Душистый пирог с абрикосами: простой пошаговый рецепт десерта к чаю
20:02
Скандальное заявление советника Зеленского на тренинге в Трускавце высмеяли фотожабами
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Сколько будут зарабатывать нардепы в новой Раде: озвучены интересные цифры

среда, 31 июля 2019, 21:52
переглянути новину українською

Народные депутаты в Верховной Раде Украины нового созыва будут получать зарплаты в зависимости от занимаемых должностей, как это и было ранее.

Об этом сообщает "24 канал".

Зарплата спикера парламента составит 23 232 гривен; первого заместителя главы парламента - 22 264; заместителя главы парламента - 21 296; главы комитета Рады - 20 238; первого заместителя и заместителя главы комитета - 19 940,8; члена комитета - 19 360.

Кроме того, нардепы могут рассчитывать на компенсации за проезд по всей территории Украины, жилье в столице, деньги на командировки по Украине и за границу.

Как сообщал "Апостроф", ранее стала известна зарплата секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка.

Также выяснилось, что пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель получает должностной оклад в размере 15 720 гривен.

Фотовзгляд

Все галереи
Крестный ход к годовщине крещения Киевской Руси

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Россия поглотит Украину к 2042 году при одном условии – Алексей Арестович

​Создание антикоррупционной стратегии гораздо важнее, чем проверка отдельно взятых деклараций - замглавы НАПК Станислав Патюк

Шарий и не только: какие партии будут получать "доход" из госбюджета

Зеленский скоро взбунтуется против тех, кто хочет им управлять - Иосиф Зисельс

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: