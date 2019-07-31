Сколько будут зарабатывать нардепы в новой Раде: озвучены интересные цифры

Народные депутаты в Верховной Раде Украины нового созыва будут получать зарплаты в зависимости от занимаемых должностей, как это и было ранее.

Об этом сообщает "24 канал".

Зарплата спикера парламента составит 23 232 гривен; первого заместителя главы парламента - 22 264; заместителя главы парламента - 21 296; главы комитета Рады - 20 238; первого заместителя и заместителя главы комитета - 19 940,8; члена комитета - 19 360.

Кроме того, нардепы могут рассчитывать на компенсации за проезд по всей территории Украины, жилье в столице, деньги на командировки по Украине и за границу.

Как сообщал "Апостроф", ранее стала известна зарплата секретаря Совета национальной безопасности и обороны Александра Данилюка.

Также выяснилось, что пресс-секретарь президента Владимира Зеленского Юлия Мендель получает должностной оклад в размере 15 720 гривен.